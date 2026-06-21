Žale se na nepravdu - milijarde evra nemačkog rasta pojeo je kineski juan

Studija Nemačkog ekonomskog instituta (IW), koju je naručilo Savezno ministarstvo spoljnih poslova Nemačke, pokazala je da bi nemački bruto domaći proizvod (BDP), prilagođen cenama, mogao biti i do 0,3 odsto veći 2028. godine kada bi juan bio pravedno vrednovan.

Autori studije naveli su u saopštenju objavljenom u subotu da bi to predstavljalo oko 43 milijarde evra u periodu od 2026. do 2028. godine.

Za potrebe simulacije, juan je revalorizovan za 40 odsto, što prema mišljenju stručnjaka približno odgovara njegovoj realnoj vrednosti, piše Seebiz, prenosi B92.

Institut je zaključio da Peking ne dozvoljava slobodno formiranje kursa, već upravlja valutnim sistemom pod državnom kontrolom, čime namernim potcenjivanjem juana kineski izvoz čini jeftinijim, a uvoz skupljim.

To je jedan od razloga zbog kojih je vrednost nemačkog izvoza u Kinu značajno opala, dok je uvoz kineske robe naglo porastao, navodi IW. Trgovinski deficit Nemačke sa Kinom porastao je na oko 90 milijardi evra u 2025. godini.

Prema studiji, korist bi imala i sama Kina, jer bi pravednije vrednovanje juana pomoglo boljem uravnoteženju njene privrede, koja je snažno oslonjena na izvoz.

Iako bi kineski BDP u početku opao zbog pada izvoza, simulacija predviđa brz oporavak zahvaljujući rastu domaće potražnje. Kako izvoz postaje manje atraktivan, više robe ostaje na domaćem tržištu, što doprinosi snižavanju cena.

Stručnjaci IW-a ističu da bi rast domaće potražnje u velikoj meri mogao da nadoknadi smanjenje izvoznog suficita u roku od nekoliko godina. Do 2028. godine kineska privreda bi tako gotovo dostigla nivo iz početnog scenarija sa potcenjenom valutom.

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