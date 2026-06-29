Mnogi vozači ga pogrešno tumače kao običnu preporuku, iako njegovo nepoštovanje može da donese kaznu od čak 200 evra.

Reč je o znaku S-15b, koji označava posebnu saobraćajnu traku namenjenu vozilima sa najmanje dve osobe. Upravo zbog plave boje, koja se najčešće povezuje sa obaveštenjima, veliki broj vozača pogrešno smatra da je njegovo poštovanje dobrovoljno.

Šta znači oznaka "2+"?

Na znaku je prikazan automobil sa dve osobe i oznaka 2+, što znači da ovom trakom smeju da se kreću samo vozila u kojima se nalaze najmanje dve osobe – vozač i još jedan putnik.

Na pojedinim deonicama mogu se pojaviti i oznake 3+ ili 4+, koje zahtevaju još veći broj putnika u vozilu.

Ove trake, poznate kao Bus-VAO, uvedene su kako bi podstakle zajedničku vožnju, smanjile gužve i emisiju štetnih gasova, piše Avaz.

Ko još može da koristi ovu traku?

Pored automobila sa dovoljnim brojem putnika, ovom trakom mogu da se kreću i:

motocikli,

električni automobili i određena hibridna vozila sa oznakom nulte emisije,

laka teretna vozila do 3,5 tone.

Bez obzira na broj putnika, traku mogu koristiti i autobusi, taksi vozila, vozila hitnih službi tokom intervencija, kao i automobili koji prevoze osobe sa invaliditetom uz odgovarajuću oznaku.

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Kazna od 200 evra i automatske kamere

Vozači koji koriste ovu traku bez ispunjavanja uslova rizikuju kaznu od 200 evra.

Kontrolu vrše saobraćajna policija i sistemi za automatski nadzor. Španija dodatno ulaže u novu tehnologiju, pa će od 2026. godine na pojedinim auto-putevima biti postavljene kamere koje automatski prepoznaju broj putnika u vozilu i evidentiraju prekršaje.

Deo šireg evropskog trenda

Trake za vozila sa više putnika nisu novost samo u Španiji. Slična pravila već godinama postoje u Francuskoj i drugim evropskim državama kao deo mera za smanjenje saobraćajnih gužvi i zagađenja.

Pored znaka S-15b, Španija je uvela i nove saobraćajne znakove koji upozoravaju na smanjenu vidljivost, regulišu zabranu kretanja električnih trotineta na pojedinim deonicama i uređuju ulazak u zone niskih emisija.

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