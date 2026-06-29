Kako se navodi u saopštenju, kada temperatura vazduha pređe 36 stepeni Celzijusa, a posebno u periodu od 11 do 16 časova, neophodno je primenjivati organizacione, tehničke i zdravstvene mere zaštite u skladu sa Smernicama za bezbedan i zdrav rad na otvorenom koje je pripremila Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Iz Ministarstva upozoravaju da ekstremne vrućine mogu ozbiljno ugroziti zdravlje zaposlenih i izazvati toplotnu iscrpljenost, toplotni udar i druge posledice izazvane toplotnim stresom.

Zbog toga se poslodavcima preporučuje da organizuju rad tako da zaposleni budu što manje izloženi visokim temperaturama, obezbede češće pauze, dovoljne količine vode i bezalkoholnih napitaka, kao i prostor za odmor zaštićen od direktnog sunčevog zračenja.

Ministarstvo podseća da su bezbednost i očuvanje zdravlja zaposlenih zajednička odgovornost svih učesnika u procesu rada, a posebno tokom perioda ekstremnih vrućina.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.