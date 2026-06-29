Indeks Belex15 pao je za 0,18 odsto, a Belexline za 0,10 odsto.

Na listi dobitnika prvo i jedino mesto zauzeo je beogradski Aerodrom Nikola Tesla s rastom akcija od 0,05 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.809 dinara.

S druge strane, čelno mesto na listi gubitnika pripalo je beogradskoj kompaniji Dunav osiguranje, čije su akcije pale za 0,96 odsto i na zatvaranju vredele po 1.862 dinara.

Sledi Energoprojekt holding, takođe iz Beograda, s padom akcija od 0,38 odsto, koje su na zatvaranju vredele 520 dinara.

Akcijama upravo te dve kompanije danas je najviše trgovano, s tim da je prvi Energoprojekt holding uz promet od 1.557.955 dinara, a na drugoplasirano je Dunav osiguranje s prometovanih 513.912 dinara.

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