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Carine nisu pomogle - trgovinski deficit SAD porastao na 105,8 milijardi dolara

Robni trgovinski deficit Sjedinjenih Američkih Država povećan je u maju na 105,8 milijardi dolara, što je njegov najveći nivo u više od godinu dana i znatno iznad očekivanja tržišta, objavio je danas američki Biro za popis stanovništva.

Autor:  Stanko Stamenković
27.06.2026.10:24
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Carine nisu pomogle - trgovinski deficit SAD porastao na 105,8 milijardi dolara
Foto: Rawpixel.com / Shutterstock.com
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Deficit je porastao sa aprilskih 83 milijarde dolara, dok su analitičari očekivali da će iznositi oko 85 milijardi dolara, preneo je Trejding ekonomiks.

Glavni razlog za povećanje trgovinskog jaza bio je rast uvoza, koji je u maju dostigao 313,4 milijarde dolara, odnosno najviši nivo u poslednjih 14 meseci, uprkos carinama koje je uvela administracija predsednika SAD-a Donalda Trampa.

Najveći rast uvoza zabeležen je kod robe široke potrošnje, industrijskih sirovina i materijala, kao i hrane i pića, što ukazuje na i dalje snažnu domaću tražnju.

Istovremeno, američki izvoz pao je za 5,4 odsto, na 207,7 milijardi dolara.

Iako je reč o trećem najvećem mesečnom izvozu u istoriji, pad je uglavnom zabeležen kod industrijskih sirovina i robe široke potrošnje, usled rasta cena proizvoda domaće industrije.

Najnoviji podaci ukazuju da trgovinski bilans SAD ostaje pod pritiskom uprkos trgovinskim merama administracije, dok snažna domaća potrošnja i dalje podstiče rast uvoza brže nego izvoza.

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SAD Donald Tramp Deficit

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