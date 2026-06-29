"Rekao bih da nam stopa rasta ove godine, ukoliko bude prešla tri odsto, omogući će pre kraja godine značajno povećanje i plata i penzija. Mi, ako imamo u glavi otprilike te cifre, ne možemo sa njima da izađemo, zato što nikada nismo obmanuli ljude ni za jedan procenat. I ne bismo želeli da se to ovoga puta dogodi", rekao je Vučić u Palati Srbija.

On je kazao da zato neće izaći u javnost sa tačnom brojkom povećanja, ali da će svakako biti značajno povećanje i plata i penzija.

"Ja želim da kažem da od 2020. do 2026. godine realan rast penzija, odnosno nominalni rast penzija, je 117,1 odsto, a realan rast penzija je 45,3 odsto. Dakle, kada uračunate inflaciju, kada sve drugo uračunate, realno su penzije u poslednjih šest godina porasle za 45,3 odsto", rekao je Vučić.

Kako je naveo, penzije će i dalje ubrzano da rastu i država će dati sve od sebe, o čemu je razgovarao i sa predstavnicima Vlade i ministrom finansija Sinišom Malim, da se ponovo ide sa tim da najmanje mesec dana ranije te uvećane penzije budu dodeljene našim najstarijim građanima, a ne da čekaju 1. januar, piše Tanjug.

"Dakle, mogu da se nadaju dodatnim dobrim procentima. Zašto sam ovo rekao? Morate takođe da imate u vidu da danas povećanje plate od pet odsto je povećanje od 51-52 evra na mesečnom nivou", naveo je Vučić.

Vučić:Paket novih mera vredan više od 600 miliona evra, važi za više od tri miliona građana

Predsednik Srbije izjavio je danas daje paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana ukupno vredan više od 600 miliona evra, kao i da će paket obuhvatiti više od tri miliona građana.

"Ukupna vrednost paketa svakako će biti preko 600 miliona evra, a važiće za više od tri miliona građana u svakom slučaju, možda i 3,5 miliona građana", rekao je Vučić.

Dodao je da paket obuhvata i pomoć penzionerima i da će do kraja septembra ili početka oktobra u roku od 90 dana, za 1.663.000 penzionera biti izdvojeno 377,2 miliona evra.

Vučić je naveo i da je za državu važno da kroz razgovor sa Međunarodnim monetarnim fondom sačuva mere za ublažavanje energetske krize. Dodao je i da je inflacija pod kontrolom i u propisanim okvirima.

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