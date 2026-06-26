To je deo nastojanja da poveća konkurentnost u odnosu na kineske proizvođače vozila, prenosi Rojters. Kako navode u Renou, smanjenje broja zaposlenih biće sprovedeno kroz program dobrovoljnih odlazaka, a odnosiće se na deo od ukupno oko 5.500 zaposlenih u inženjerskom sektoru u toj zemlji.

Iz francuske kompanije navode da je plan deo strategije prilagođavanja sve intenzivnijoj konkurenciji kineskih automobilskih proizvođača, koji poslednjih godina osvajaju sve veći udeo na evropskom tržištu zahvaljujući nižim troškovima i kraćim rokovima razvoja novih modela.

Reno je još u aprilu najavio da namerava da tokom naredne dve godine smanji ukupan broj zaposlenih u sektoru inženjeringa na svetskom nivou za između 15 i 20 odsto, što bi moglo da obuhvati do 2.400 radnih mesta.

Kompanija je tada navela da želi da postane agilnija i efikasnija u uslovima pojačane konkurencije na svetskom tržištu automobila.

Francuski proizvođač, kao i drugi tradicionalni evropski automobilski koncerni, suočava se sa rastućim pritiskom kineskih konkurenata, posebno u segmentu električnih vozila, gde kineske kompanije beleže brz tehnološki razvoj i konkurentne cene.

Kako navode u Renou, planirano smanjenje broja zaposlenih deo je sveobuhvatnije transformacije poslovanja usmerene na ubrzanje razvoja novih modela i povećanje profitabilnosti kompanije u narednim godinama.

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