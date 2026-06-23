Na vrhu liste nalaze se piloti, kopiloti i vazduhoplovni inženjeri, čija prosečna godišnja zarada iznosi oko 250.000 evra. Slede izvršni direktori kompanija sa prosečnim primanjima od oko 234.000 evra godišnje.

Većina najplaćenijih poslova zahteva godine iskustva, a veliki broj njih nalazi se u menadžmentu, finansijama, IT sektoru i inženjerstvu, piše Businessinsider.

20 najplaćenijih poslova u SAD van zdravstva

Menadžeri oglašavanja i promocije – oko 134.000 evra godišnje Menadžeri nabavke – oko 136.000 evra Lični finansijski savetnici – oko 136.000 evra Naftni inženjeri – oko 137.000 evra Menadžeri naknada i beneficija – oko 142.000 evra Inženjeri računarskog hardvera – oko 142.000 evra Menadžeri ljudskih resursa – oko 143.000 evra Menadžeri prodaje – oko 143.000 evra Menadžeri odnosa s javnošću – oko 144.000 evra Industrijsko-organizacioni psiholozi – oko 149.000 evra Fizičari – oko 150.000 evra Marketing menadžeri – oko 156.000 evra Menadžeri prirodnih nauka – oko 158.000 evra Menadžeri u arhitekturi i inženjerstvu – oko 159.000 evra Advokati – oko 163.000 evra Finansijski menadžeri – oko 164.000 evra Menadžeri informacionih sistema i računara – oko 169.000 evra Profesionalni sportisti – oko 181.000 evra Izvršni direktori kompanija – oko 237.000 evra Piloti, kopiloti i vazduhoplovni inženjeri – oko 254.000 evra





Piloti na vrhu liste

Prema podacima BLS-a, piloti i članovi letačkog osoblja imaju najviša prosečna primanja među zanimanjima van zdravstva. Njihova godišnja zarada premašuje 250.000 evra, dok se među najplaćenijima nalaze i izvršni direktori, profesionalni sportisti, IT menadžeri i finansijski direktori.

Lista pokazuje da se među najisplativijim profesijama danas nalaze zanimanja povezana sa tehnologijom, upravljanjem kompanijama, finansijama i vazduhoplovstvom.

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