"To su projekti kao što su beogradski metro, koji je od ogromnog značaja za Grad Beograd, ali i superkompjuter i data centri, što je važno, jer idemo u korak sa novim tehnologijama", napisao je Mali na svom Instagram nalogu.

Ministar je podsetio i da su kompanije iz Francuske bile partner Srbiji i na izgradnji postrojenja na deponiji u Vinči, kao i na aerodromu "Nikola Tesla".

To su sve uspešni projekti i to nam daje podsticaj da zajedno radimo i dalje, dodao je Mali.

Kako je rekao, sve to doprineće još boljim ekonomskim, ali i političkim odnosima dve zemlje.

Mali je dodao da mu je drago što će Francuska učestvovati na Ekspu 2027 i da veruje da će na pravi način predstaviti sve šta ima da ponudi.

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