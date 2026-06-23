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Svet

Cene nafte pale na najniži nivo u poslednja tri meseca

Cene nafte danas su zabeležile blagi pad, pa se američka sirova nafta prodaje za oko 73 dolara po barelu, dok je cena Brent nafte pala na približno 77 dolara.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug23.06.2026.10:31
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Cene nafte pale na najniži nivo u poslednja tri meseca
Foto: Shutterstock / Ultraskrip
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Reč je o najnižim nivoima u poslednja tri meseca, a prema pisanju portala Trading Economics, razlog za pad cena su signali napretka u američko-iranskim pregovorima, koji su ublažili strahovanja od poremećaja u snabdevanju energentima.

Tržišta akcija u minusu

Istovremeno, vodeći evropski berzanski indeksi zabeležili su pad. Nemački DAX oslabio je za 1,03 odsto, francuski CAC 40 za 0,55 odsto, britanski FTSE 100 za 0,66 odsto, dok je moskovski MOEX bio niži za 0,32 odsto.

Evro na 1,14 dolara

Na deviznom tržištu vrednost evra u odnosu na američki dolar iznosi 1,14 dolara.

Kretanje cena nafte i dalje će u velikoj meri zavisiti od geopolitičkih dešavanja i daljeg toka pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji su poslednjih nedelja postali jedan od ključnih faktora za globalno tržište energenata.

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