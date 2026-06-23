Da nije bilo kiše, ječam bi još krajem prošle nedelje bio u silosima proizvođača srednjeg Banata. "Kiša nije umanjila kvalitet zrna", kaže Jovica Tomašev, poljoprivrednik iz Novog Bečeja.

"Vlaga nam je 13 procenata, prinosi su tu negde do četiri tone po jutru. Znači od tri i po do četiri tone. Tu smo negde, na nekoj granici, sve slično kao prošle godine. Sve zavisi od parcele do parcele. Što se tiče plasmana, radimo sa jednom zadrugom tako da, što se tiče plasmana nema problema. Sa cenom ćemo videti da li ćemo taktizirati pa čekati malo da cena ode gore", objašnjava Tomašev, piše RTS.

Više je ječma u Banatu ove sezone. Prvi razlog je što rano dospeva i tokom vegetacije izbegava sušu. Drugi je što stočari, pre svega proizvođači mleka, umesto kukuruza sve više upotrebljavaju ječam za ishranu krava.

"Pogodniji se ječam pokazao od kukuruza zato što nema aflatoksina i bolje je. Manje smo posejali kukuruza samo za silažu, a više smo ječma sejali. Imamo oko dvadeset hektara i sve ostavljamo za ishranu stoke", kaže Milan Gogić iz Novog Bečeja.

Cena ječma je na početku žetve varirala od 17,5 do 18 dinara za kilogram. Kupci su iz dana u dan korigovali cenu naniže. Na Produktnoj berzi poslednji zaključen ugovor je po 17 dinara i 30 para za kilogram, što ne zadovoljava poljoprivrednike.

"Kad pogledamo da je to sada ispod dvadeset dinara to su stvarno smešne pare. Ja se iskreno nadam da ljudi neće biti prinuđeni baš da prodaju svu robu po te pare. Verujem da će posle žetve malo da krene cena gore", očekuje Džamil Džavić, iz Zemljoradničke zadruge "Stovet" u Starom Žedniku.

Po podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji je ove godine zasejano nešto više od 100 000 hektara ječma, što je osam odsto više nego predhodne proizvodne sezone.

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