EU je uvela sveobuhvatne sankcije Moskvi nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, usmerene na ruske prihode od izvoza fosilnih goriva, vojnu industriju i finansijski sektor. Do sada su sankcije morale biti obnavljane svakih šest meseci, uz jednoglasnu saglasnost svih 27 zemalja članica.

Novi talas podrške

Ukrajina je, u međuvremenu, dobila novi talas podrške od Evropske unije nakon što je bivši mađarski premijer Viktor Orban, koji je prethodno blokirao nekoliko paketa pomoći, napustio funkciju ranije ove godine. Od tada je EU otvorila formalne pregovore o pristupanju sa Ukrajinom i odobrila Kijevu zajam od 90 milijardi evra.

Na sastanku u Briselu juče, svih 27 lidera EU takođe je jednoglasno usvojilo zajedničku deklaraciju o podršci Ukrajini, prvi put posle više od godinu dana, nakon što je Orban više puta odbio da podrži zajedničke odluke o Ukrajini.

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