Ovaj inovativni sistem, dostupan preko ovlašćenog proizvođača, lako se integriše u postojeće sisteme grejanja i omogućava preciznu kontrolu temperature.

Upravo u Grundfosovoj fabrici u Inđiji, koja je osvojila prestižni LEED Gold sertifikat za energetsku efikasnost, Miksit je bio ključni faktor. Ovaj uređaj omogućava regulaciju temperature u različitim delovima objekta – bilo da je reč o podnom, radijatorskom grejanju ili fan-coil sistemima – čime se značajno smanjuje potrošnja energije i štede prirodni resursi.

"Miksit pruža korisnicima mogućnost da upravljaju sistemom grejanja putem savremenog BMS sistema. Bežični prenos podataka između Miksita i Grundfos pumpi (Magna3 i TPE3) omogućava lako praćenje i optimizaciju potrošnje, što donosi velike uštede i povećava komfor" - kaže Ivan Zdravković, inženjer prodaje Grundfos CBS Srbija.

Miksit je kompletno rešenje – sa ugrađenim kontrolerom, senzorima temperature i protoka, motorom i ventilima, koji zajedno garantuju preciznu i efikasnu regulaciju grejanja.

Kompanija TDM ne samo da ima Miksit na stanju, već nudi i širok izbor drugih Grundfos proizvoda, spremnih za isporuku.

Za sve koji žele da unaprede energetski sistem svoje zgrade, Miksit je pouzdan saveznik na putu ka uštedi i održivosti.

Miksit je kompletno rešenje – sa ugrađenim kontrolerom, senzorima temperature i protoka, motorom i ventilima, koji zajedno garantuju preciznu i efikasnu regulaciju grejanja.

Kompanija TDM ne samo da ima Miksit na stanju, već nudi i širok izbor drugih Grundfos proizvoda, spremnih za isporuku.

Za sve koji žele da unaprede energetski sistem svoje zgrade, Miksit je pouzdan saveznik na putu ka uštedi i održivosti.