Ova nova funkcija biće dostupna za sve tri milijarde korisnika širom sveta u narednim mesecima, saopštili su iz WhatsApp-a. Od ponedeljka, korisnici će imati mogućnost da "rezervišu" željeno ime na aplikaciji, mada korišćenje ove opcije neće biti obavezno.



Iz kompanije navode da će korisnici moći da izbrišu ili promene svoje korisničko ime u bilo kom trenutku. Kada funkcija postane potpuno aktivna, novi kontakti moći će da se povežu isključivo putem razmene korisničkih imena. Ipak, opcije za blokiranje i prijavu neželjenih poruka (spama) ostaće i dalje dostupne, piše Euronews.

Ograničenja i zabrana lažnog predstavljanja

Korisnička imena biće ograničena na 35 karaktera. Ipak, neće svako ime biti dostupno - imena visokih zvaničnika i svetski poznatih ličnosti biće rezervisana ili blokirana kako bi se sprečile prevare. Tako, na primer, neće biti moguće otvoriti nalog pod imenom Donald Tramp ili imenima sličnih uticajnih figura.



Kompanija Meta, u čijem je vlasništvu WhatsApp, opisala je uvođenje korisničkih imena kao ključni korak u zaštiti privatnosti. Alis Njuton-Reks, direktorka proizvoda u WhatsApp-u, izjavila je da su mnogi korisnici izrazili želju da komuniciraju bez deljenja broja telefona, naročito u velikim grupnim razgovorima. Cilj je, prema njenim rečima, da se "korisnicima vrati kontrola nad time kako se prikazuju u aplikaciji".



Sličnu funkciju je još početkom 2024. godine predstavila i aplikacija Signal, koja važi za jednu od najsigurnijih na svetu.

Da li je ovo zaista potpuna privatnost?

Iako stručnjaci pozdravljaju ovaj potez, mnogi pozivaju na oprez. Karisa Veliz, profesorka na Univerzitetu u Oksfordu i autorka knjige "Privatnost je moć", ističe: "Ovo je dobra funkcija, ali čak i ako nudi više privatnosti, ne zaboravite da WhatsApp generalno nije aplikacija koja apsolutno poštuje privatnost korisnika. Meta prikuplja mnogo metapodataka za potrebe marketinga i moramo se setiti da je to kompanija sa veoma lošom istorijom u zaštiti podataka".



Važno je napomenuti da WhatsApp ne koristi sadržaj privatnih poruka za oglašavanje jer su one zaštićene enkripcijom, što znači da niko (pa ni kompanija) ne može da ih pročita. Međutim, Meta koristi podatke o tome kome šaljete poruke i u koje vreme kako bi optimizovala svoje reklamne algoritme.

Šta se još menja?

Kada se nova funkcija potpuno primeni, pojedinačni brojevi telefona više neće biti vidljivi na profilima, niti će postojati javni imenik korisničkih imena. Broj telefona će i dalje biti neophodan samo za kreiranje samog naloga.



Minimalna starosna granica za korišćenje platforme ostaje 13 godina. Zanimljivo je da aplikacije za razmenu poruka neće biti obuhvaćene predstojećom zabranom korišćenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina u Velikoj Britaniji, koja se očekuje sledeće godine.



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