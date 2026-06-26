Prema tim podacima evropskog zavoda za statistiku, Sjedinjene Američke Države ostale su najveći pojedinačni dobavljač sirove nafte Evropskoj uniji, sa udelom od 17,8 odsto ukupnog uvoza, ispred Norveške sa 16,6 odsto i Kazahstana sa 9,6 odsto.

Istovremeno, vrednost uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) opala je osam odsto, iako je količina uvezenog LNG-a porasla za 2,9 odsto, što ukazuje na niže cene ovog energenta na međunarodnom tržištu.

Pad je zabeležen i kod prirodnog gasa koji se doprema gasovodima, pri čemu je vrednost uvoza smanjena za 12,7 odsto, a obim za četiri odsto.

Kada je reč o tečnom prirodnom gasu, više od polovine ukupnog uvoza, odnosno 57,4 odsto, stiglo je iz Sjedinjenih Američkih Država, dok su Rusija i Katar učestvovali sa 17,3, odnosno 6,6 odsto.

Norveška je zadržala vodeću poziciju i kao snabdevač prirodnog gasa koji se transportuje gasovodima, sa udelom od 54,4 odsto, ispred Alžira sa 18,5 odsto i Rusije sa 9,8 odsto.



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