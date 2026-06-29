Najveći evropski proizvođač automobila saopštio je kasno u sredu da je izabrao američki fond privatnog kapitala Bejn Kapital za 51 odsto udela nakon nedelja licitiranja.

Everlens, ranije MAN Enerdži Solušns, vodeći je proizvođač brodskih motora i takođe želi da poveća potražnju za generatorima za centre podataka. Kompanija ima oko 16.000 zaposlenih i prošle godine je ostvarila prihod od 4,9 milijardi evra. Folksvagen planira da zadrži svoj udeo od 49 odsto na srednji rok.

S obzirom na knjigovodstvenu vrednost Everlensa od 3,4 milijarde evra na kraju maja i prihod od posla, Rojters procenjuje da kompanija vredi više od 9 milijardi evra. Sporazum je osmišljen kao otkup uz leveridž, a očekuje se da će Folksvagen biti zaključen do kraja godine, prenosi Blic.

Generalni direktor Folksvagena, Oliver Blum, obećao je da će smanjiti diverzifikovani portfolio grupe i fokusirati se na njen osnovni automobilski posao, gde je profit opterećen carinama, kineskom konkurencijom i skupim prelaskom na električna vozila.

Prema analitičarima JP Morgan-a, sporazum će značajno ojačati finansijsku poziciju Folksvagena. Bain je pobedio CVC i EQT u procesu licitiranja. Potonji je formirao konzorcijum sa najvećim akcionarom Folksvagena, Porsche SE, pa je kompanija sprovela zatvoreni proces licitiranja, sa nekoliko članova nadzornog odbora koji su se uzdržali zbog sukoba interesa. Folksvagen je saopštio da će kasnije odlučiti kako će koristiti prihod.

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