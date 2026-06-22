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Nobelovac u Beogradu - svet ulazi u eru geopolitike „daj mi – da ti dam“

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Žan Tirol sa Tuluške ekonomske škole poručio je danas u Beogradu, na 21. Svetskom kongresu ekonomista, da svet prolazi kroz period obeležen neliberalizmom, rastućim nacionalizmom, ratovima i transakcionom geopolitikom, upozorivši da zanemarivanje egzistencijalnih pretnji može imati ozbiljne posledice.

Autor:  Nina Stojanović
Tanjug22.06.2026.15:01
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Nobelovac u Beogradu - svet ulazi u eru geopolitike „daj mi – da ti dam“
Foto: Shutterstock / Who is Danny
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„Živimo u teškim vremenima koja su obeležena neliberalizmom, transakcionom geopolitikom, nacionalizmom i ratom. Istovremeno, ostajemo nepažljivi, što je veoma opasno, prema egzistencijalnim pretnjama sa kojima se suočavamo, uključujući klimatske promene i ukoliko ne uspostavimo odgovarajuće mere zaštite za veštačku inteligenciju. Čak i kada sukobi poprime manje nasilne oblike, imaće eroziju poverenja i solidarnosti, što nosi duboke posledice“, rekao je Tirol.

Poziv na obnovu zajedništva

Jedan od najuticajnijih savremenih ekonomista istakao je da je neophodno obnoviti društvene veze i osećaj zajedništva.

„Ovaj izazov se proteže na sve nivoe kolektivnog života, među narodima, unutar zajednica, unutar organizacija, pa čak i u našim ličnim odnosima“, poručio je.

Govoreći o značaju međusobnog razumevanja, podsetio je na misao sociologa Georga Zimela da svi odnosi među ljudima počivaju na pretpostavci da jedni o drugima znaju makar nešto.

Društva naglašavaju ono što ih povezuje

Kako je objasnio, organizacije, države i zajednice teže da ističu zajedničke vrednosti i identitete, dok pokušavaju da ublaže podele.

„Zato pokušavaju da šire i stvaraju zajedničke atribute, podstaknu izgradnju tima i obuzdaju diskusije o temama koje izazivaju razdor“, rekao je Nobelovac.

On je dodao da se osećaj zajedništva ne stvara samo kroz podsticaje, već i kroz razmenu informacija i komunikaciju.

Više od 1.000 učesnika u Beogradu

Dvadeset prvi Svetski kongres ekonomista održava se u Sava centru od 21. do 26. juna i okuplja više od 1.000 učesnika iz oko 80 zemalja. Među učesnicima su i troje dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju – Žan Tirol, Ester Diflo i Erik Maskin.

Tema ovogodišnjeg kongresa glasi: „Suprotstavljene vizije sveta: globalizam nasuprot nacionalizmu, multilateralizam nasuprot bilateralizmu i demokratija nasuprot autokratiji“.

Posle gotovo dve decenije, najznačajniji skup svetskih ekonomista ponovo se održava u Evropi, a prvi put i u regionu jugoistočne Evrope.

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