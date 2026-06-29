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Turizam

Mnogi ne znaju - pravilo o pasošu može da vam upropasti letovanje u Grčkoj

Pre polaska na put u Grčku važno je da proverite važenje svojih dokumenata, posebno pasoša. 

Autor:  Stanko Stamenković
29.06.2026.10:58
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Mnogi ne znaju - pravilo o pasošu može da vam upropasti letovanje u Grčkoj
Foto: Adam Radosavljevic / Shutterstock.com
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Iako mnogi smatraju da je pasoš važeći sve do datuma isteka, u praksi to može da napravi ozbiljan problem na granici. Veliki broj putnika svake godine postavlja isto pitanje – da li mogu da putuju u Grčku ako im pasoš ističe za mesec ili dva dana?

Prema pravilima koja se primenjuju prilikom ulaska u zemlje Evropske unije, pasoš mora da važi najmanje tri meseca od planiranog datuma povratka iz putovanja.

Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen, postoji mogućnost da putniku bude odbijen ulazak u zemlju ili da bude vraćen sa graničnog prelaza.

To znači da čak i ako je pasoš formalno još uvek važeći, ali mu ističe u kratkom roku nakon planiranog povratka, može doći do problema prilikom kontrole.

U pojedinim slučajevima, i turističke agencije mogu odbiti da prihvate putnike čiji pasoš ne ispunjava ovaj uslov, kako bi izbegle neprijatnosti na granici.

Posebno treba obratiti pažnju na dečje pasoše, koji se izdaju na kraći vremenski period, pa često brže dolazi do situacije da ne ispunjavaju propisano pravilo.

Takođe, važno je napomenuti da se za ulazak u Grčku ne može koristiti lična karta, već je obavezan važeći pasoš koji ispunjava propisane uslove.

Zbog toga se preporučuje da pre svakog putovanja proverite datum isteka pasoša i izbegnete rizik.

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Grčka granica pasoš putovanje

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