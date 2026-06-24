Čarter cene za tankere koji ulaze u Persijski zaliv preko Ormuza sada iznose oko 190.500 dolara dnevno, u odnosu na 106.500 dolara pre nedelju dana, prema brokerima i izvorima iz brodarske industrije.

Cene prevoza van Persijskog zaliva takođe rastu. Prosečan dnevni prihod (TCE) veoma velikih tankera za sirovu naftu (VLCC) dostigao je rekordnih skoro 470.000 dolara za teret unutar Persijskog zaliva koji mora proći kroz Hormuz na izlasku, procenjuju izvori iz industrije.

Iznos je 50.000 dolara veći nego pre nedelju dana, dodali su.

"Vlasnici tankera se spremaju za znatno veće količine bliskoistočne nafte u narednim nedeljama i ohrabreni su činjenicom da TCE na fizičkom tržištu ostaje iznad 100.000 dolara dnevno, uprkos smanjenim... količinama tereta od početka sukoba između SAD i Irana", rekao je brodski broker Clarksons.

Ograničena ponuda

Ovo pokazuje da je ponuda tankera i dalje izuzetno ograničena, a otvaranje Hormuza će dodatno smanjiti raspoložive kapacitete, napisali su analitičari Clarksons-a u napomeni.

Procene tržišta pokazuju da je čak 100 tankera i dalje blokirano u Persijskom zalivu, što dodatno pogoršava problem nedostatka brodova, a proizvođači na Bliskom istoku plasiraju sve više barela nafte na tržište.

Proizvođači sa Bliskog istoka, posebno Nacionalna naftna kompanija Abu Dabi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, nude naftu kroz niz tendera od početka juna, pozivajući kupce da preuzmu teret u samom Persijskom zalivu, što je dodatno podstaklo potražnju za tankerima.

Troškovi osiguranja su smanjeni Južnokorejska brodarska grupa Sinokor nije odgovorila na zahtev Rojtersa za komentar o podacima i izvorima. Sinokor je jedan od vodećih operatera supertankera u svetu, a podaci o kretanju brodova na MarineTraffic-u pokazali su da je jedan od njihovih velikih tankera u ponedeljak ušao u Persijski zaliv i uputio se ka iračkim terminalima radi utovara,piše tportal.

Dok je iznajmljivanje tankera poskupelo, troškovi osiguranja od ratnog rizika pali su u proteklih pet dana na oko tri odsto vrednosti broda, sa oko pet odsto nedelju dana ranije, prema izvorima iz sektora osiguranja. Ovo bi moglo da smanji troškove osiguranja brodova za stotine hiljada dolara, napominje Rojters.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.