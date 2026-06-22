Indeks Beogradske berze Belex15 je bio u plusu od 0,03 odsto, dok je Belexline je pao za 0,04 odsto, navodi se u berzanskom izveštaju..
Na listi dobitnika našle su se samo akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda koje su porasle za 0,77 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.097 dinara.
I na listi gubitnika bilo je samo jedno preduzeće i to Metalac iz Gornjeg Milanovca čije su akcije pale za 1,22 odsto i na zatvaranju vredele po 2.030 dinara.
Akcijama Metalaca iz Gornjeg Milanovca danas se najviše trgovalo uz promet od 81.200 dinara, a potom slede akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda sa prometom od 41.940 dinara.
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Finansije i Berza
Beogradska berza prometovala preko 1,29 miliona dinara
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 1.299.956 dinara, a najviše se trgovalo akcijama Metalaca iz Gornjeg Milanovca.
Indeks Beogradske berze Belex15 je bio u plusu od 0,03 odsto, dok je Belexline je pao za 0,04 odsto, navodi se u berzanskom izveštaju..
Finansije i Berza
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