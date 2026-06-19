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Tramp želi da eliminiše Kinu - plan košta 725 miliona dolara

Sjedinjene Američke Države potpisale su uslovni sporazum o zajmu vrednom 725 miliona dolara sa kompanijom Energy Fuels u cilju jačanja domaće prerade retkih zemnih elemenata, saopštila je danas Kancelarija za strateški kapital (OSC).

 

Autor:  Stanko Stamenković
19.06.2026.07:48
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Tramp želi da eliminiše Kinu - plan košta 725 miliona dolara
Foto: UkrPictures / shutterstock.com
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Jedan od razloga za to predstavlja i smanjenje zavisnosti od kineskih isporuka tih strateških sirovina, preneo je Rojters.

Prema tom sporazumu, kompanija Energy Fuels, jedan od vodećih američkih proizvođača uranijuma, proširiće poslovanje na separaciju i preradu retkih zemnih elemenata, kao i na proizvodnju metalnih legura neophodnih za izradu trajnih magneta.

Trajni magneti predstavljaju ključnu komponentu u proizvodnji električnih vozila, vetroturbina, računarskih uređaja i savremene medicinske opreme, ali i brojnih sistema od značaja za odbrambenu industriju, piše Tanjug.

Američka vlast navodi da će projekat pomoći razvoju domaćeg lanca snabdevanja kritičnim mineralima i smanjiti oslanjanje na Kinu, koja dominira svetskim tržištem prerade retkih zemnih elemenata.

Do sporazuma dolazi u trenutku kada Vašington ubrzava ulaganja u sektor kritičnih minerala nakon kineskih ograničenja izvoza pojedinih proizvoda od retkih zemnih elemenata, koji imaju ključnu ulogu u proizvodnji naprednih tehnologija.

Ovo je najnoviji u nizu poteza administracije predsednika Donalda Trampa usmerenih ka jačanju domaće proizvodnje kritičnih minerala.

Prethodno je ove nedelje Pentagon odobrio uslovno finansiranje od 500 miliona dolara za kompaniju Phoenix Tailings u cilju izgradnje postrojenja za preradu retkih zemnih elemenata, dok je početkom godine američka vlada najavila investicioni paket vredan 1,6 milijardi dolara za razvoj kompanije USA Rare Earth.

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Kina energenti Donald Tramp zajam

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