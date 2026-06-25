EU je odlučila da ne potpisuje nove ugovore od 2027. godine, osim ako uvoznici ne budu poštovali propise o metanu, prenose mediji.



- Bez značajne reforme ovog pravila (o metanu), Evropa će pretrpeti značajne i potpuno nepotrebne posledice. Ovo nije eskalacija.



Naši energenti će se i dalje isporučivati. Jednostavno će se izvoziti negde drugde -rekao je Rajt na marginama konferencije u Njujorku.



Prema pisanju Blumberga, evropski komesar za energetiku Den Jorgensen je ranije obećao da neće popustiti pod pritiskom SAD i drugih izvoznika TPG-a da revidiraju propise EU o metanu.



Vašington je upozorio da složenost propisa i pretnja kaznama predstavljaju pretnju trgovini.



Ministri energetike EU će razgovarati o ovom pitanju u petak u Luksemburgu, napominju mediji.



EU je sve više zavisna od američkog gasa nakon što je postepeno obustavila ruske isporuke 2022. godine, ističu mediji.



U međuvremenu, borba protiv emisije metana ostaje jedan od ključnih klimatskih ciljeva bloka.



Jedan od izvora tenzija između EU i SAD, napominje se u članku, jeste upravo razlika u klimatskoj politici.



Prema Evropskoj komisiji, nova uredba EU o metanu zahteva od naftnih, gasnih i kompanija koje se bave ugljem da mere, prate i verifikuju emisije na izvoru, zabranjuje rutinsko spaljivanje i ispuštanje uglja, i uvodi redovne inspekcije curenja sa obaveznim remontom.



Države članice moraju da registruju svu zatvorenu i napuštenu imovinu radi praćenja njihovih emisija.



Za međunarodna tržišta, nova uredba uspostavlja platformu za transparentnost metana, satelitsko praćenje i sistem brzog upozoravanja na curenje.



Od 2027. godine, novi ugovori o uvozu u EU biće mogući samo ako izvoznici poštuju iste standarde izveštavanja kao i proizvođači iz EU, a od 2030. godine biće uvedeno ograničenje intenziteta proizvodnje metana, prekršaji će biti podložni kaznama, ali ne i zabrani uvoza.



U januaru su mediji objavili da Evropa već uvozi četvrtinu svog gasa iz SAD, a ova brojka bi mogla da se poveća uvođenjem potpune zabrane uvoza ruskog gasa u EU.



Neki evropske diplomate veruju da bi SAD mogle da iskoriste postojeću energetsku zavisnost EU kako bi unapredile svoje spoljnopolitičke ciljeve, objavila je publikacija, prenosi Sputnjik.



U februaru je stupila na snagu uredba kojom se zabranjuje uvoz ruskog gasa u EU.



Za postojeće ugovore predviđen je prelazni period: uvoz tečnog prirodnog gasa biće trajno zabranjen 1. januara 2027. godine, dok će snabdevanje gasom putem cevovoda biće zabranjeno 30. septembra 2027. godine.

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