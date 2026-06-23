Indeks Beogradske berze Belexline danas je zabeležio niži nivo vrednosti, 0,46 odsto, prenosi Tanjug.



Jedini na listi dobitnika je Jedinstvo a.d. iz Sevojna sa rastom cene akcija od 3,62 odsto i cenom akcija na kraju zatvaranju od 8.499 dinara.



Prvi na listi gubitnika su Putevi a.d. iz Užica.



Cene akcija ovog preduzeća pale su za 23,47 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.200 dinara.



Drugi na listi je Energoprojekt holding a.d. iz Beograda sa padom cene akcija od 1,70 odsto i cenom na kraju zatvaranja od 520 dinara.



Akcijama beogradskog Dunav osiguranja danas se najviše trgovalo uz promet od 388.310 dinara.



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