Indeks Beogradske berze Belexline danas je zabeležio niži nivo vrednosti, 0,46 odsto, prenosi Tanjug.
Jedini na listi dobitnika je Jedinstvo a.d. iz Sevojna sa rastom cene akcija od 3,62 odsto i cenom akcija na kraju zatvaranju od 8.499 dinara.
Prvi na listi gubitnika su Putevi a.d. iz Užica.
Cene akcija ovog preduzeća pale su za 23,47 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.200 dinara.
Drugi na listi je Energoprojekt holding a.d. iz Beograda sa padom cene akcija od 1,70 odsto i cenom na kraju zatvaranja od 520 dinara.
Akcijama beogradskog Dunav osiguranja danas se najviše trgovalo uz promet od 388.310 dinara.
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Finansije i Berza
Trgovanje na Beogradskoj berzi završeno prometom od 63,07 miliona dinara
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 63.076.943 dinara, a indeks Belex15 porastao je za 0,07 odsto, navodi se u berzanskom izveštaju.
Indeks Beogradske berze Belexline danas je zabeležio niži nivo vrednosti, 0,46 odsto, prenosi Tanjug.
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