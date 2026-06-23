Na Volstritu, berzanski indeksi su pali u ponedeljak, uglavnom zbog pada cena tehnoloških akcija, dok su investitori pratili vesti o mirovnim pregovorima između SAD i Irana u Švajcarskoj.



Dau Džons je pao za 0,29 procenata, S&P 500 je skliznuo za 0,37 procenata, a Nasdak za 1,32 procenta, na 26.166 poena.

Tehnološka industrija u oštroj korekciji

Nasdak je najviše pao, jer su cene akcija tehnoloških giganata naglo pale. Akcije Mete, Amazona, Majkrosofta i Alfabeta pale su između 2,3 i 5 procenata. Akcije SpejsIksa, koje su prošle nedelje naglo porasle nakon rekordne inicijalne javne ponude, pale su za više od 16 procenata.



Akcije tehnoloških kompanija su već neko vreme u snažnom porastu zbog euforije oko veštačke inteligencije, ali su cene značajno fluktuirale poslednjih nedelja - neki analitičari smatraju da je sektor precenjen, dok drugi veruju da postoji prostor za dalji rast.

„Veliki napredak“ u prvoj rundi pregovora između SAD i Irana

Investitori se fokusiraju na mirovne pregovore između SAD i Irana u Švajcarskoj. „Veliki napredak“ je postignut u prvoj rundi pregovora, saopštio je Vašington.



Prošle nedelje, predsednici SAD i Irana potpisali su sporazum kojim je produženo primirje za još 60 dana. Zahvaljujući tome, otvoren je Ormuski moreuz, čime su cene nafte pale na najniže nivoe u poslednja tri meseca, piše Poslovni.



Pad cena nafte ublažio je strahove od rasta inflacije, ali tržište procenjuje da će Fed ipak povećati kamatne stope za 0,25 procentnih poena barem jednom ove godine.



Na evropskim berzama, FTSE je porastao za 0,72 procenta, DAKS 0,62 procenta, dok je pariski CAC oslabio za 0,25 procenata.

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