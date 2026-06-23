Prema podacima Zavoda, u proseku 28 odsto stanovništva EU ne može da priušti nedelju dana odmora, jer mogućnost odlaska zavisi od prihoda.



Među 20 odsto građana sa najnižim primanjima (do oko 1.600 evra mesečno), gotovo polovina (48 odsto) ne može sebi da priušti odmor, dok u sledećoj grupi sa prihodima do 2.100 evra, taj udeo iznosi 28 odsto, preneo je Špigel.



Samohrani roditelji (39 odsto) i ljudi koji žive sami (29 odsto) su najčešće naveli da ne mogu da odvoje novac za odmor.



U Evropskoj uniji, najčešće su ljudi u Rumuniji (61 odsto), Grčkoj (47 odsto), kao i Bugarskoj i Mađarskoj (po 39 odsto) navodili da ne mogu da sebi priušte odmor, a najređe je to bio slučaj u Luksemburgu (11 odsto), Švedskoj (12 odsto) i Holandiji (13 odsto).



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