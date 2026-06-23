Komisija je pripremila 33 preporuke koje bi mogle značajno da promene pravila za odlazak u penziju i direktno utiču na milione građana, prenosi nemačka novinska agencija dpa.

Konačni izveštaj od 76 strana biće predstavljen saveznoj vladi, koja planira da ga iskoristi kao osnovu za reformu penzionog sistema.

Odlazak u penziju od 64 godine

Trenutno stotine hiljada ljudi koristi mogućnost odlaska u penziju sa 63 godine, uz umanjenje primanja, nakon 35 godina radnog staža.

Komisija sada predlaže povećanje te granice.

„Komisija preporučuje da se u bliskoj budućnosti starosna granica za odlazak u penziju dugoročno osiguranih lica poveća sa 63 na 64 godine“, navodi se u izveštaju.

Nakon toga, ova granica bi se usklađivala sa redovnom starosnom granicom za penzionisanje.

Starosna granica postepeno ide ka 70. godini

Zakonska starosna granica za odlazak u penziju u Nemačkoj trenutno se postepeno podiže na 67 godina do 2031. godine.

Prema preporukama komisije, nakon toga bi se povećavala za po pola godine u svakoj deceniji, što znači da bi od 2041. iznosila 67,5 godina.

Prema procenama, deca koja danas imaju četiri godine mogla bi da odlaze u penziju tek sa 70 godina.

Ukidanje pojedinih modela prevremenog penzionisanja

Komisija predlaže i ukidanje pojedinih popularnih modela postepenog odlaska u penziju. Minimalna starost za takve programe trebalo bi da bude povećana sa 55 na 58 godina, a predlaže se i ukidanje takozvanog „blok modela“.

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Ulaganje dela doprinosa na berzu

Jedna od najznačajnijih novina jeste uvođenje fondovske komponente penzijskog sistema po uzoru na Švedsku.

Planirano je da se dva odsto bruto zarade ulaže na finansijska tržišta, pri čemu bi troškove ravnopravno snosili zaposleni i poslodavci.

Samozaposleni i političari u sistemu doprinosa

Komisija preporučuje da i samozaposleni ubuduće budu obavezni da uplaćuju doprinose u državni penzioni sistem, osim ako već nisu obuhvaćeni profesionalnim fondovima.

Predlaže se i da poslanici Bundestaga i pokrajinskih parlamenata budu uključeni u sistem obaveznog penzijskog osiguranja.

Podeljene reakcije

Sindikalne organizacije i predstavnici levice kritikuju dodatno povećanje starosne granice za penzionisanje i ukidanje pojedinih modela prevremenog odlaska u penziju.

S druge strane, predstavnici poslodavaca i deo ekonomista ocenjuju da su predložene reforme korak u dobrom pravcu i da su neophodne zbog demografskih promena i dugoročne održivosti penzionog sistema.

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