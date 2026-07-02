Istovremeno su trgovci procenjivali tekuće mirovne pregovore između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i postepena normalizacija tankerskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, preneo je Trejding ekonomiks.

Američki pregovarači Džared Kušner i Stiv Vitkof održali su konstruktivne razgovore u Kataru, a visoki zvaničnik administracije rekao je da tehnički razgovori sa Iranom napreduju kao deo indirektnih nastojanja za smanjenje tenzija oko ključnog plovnog puta koji povezuje proizvođače iz Persijskog zaliva sa globalnim tržištima.

Protoci tankera pokazuju neznatno poboljšanje nakon razmene udara tokom vikenda, ali ostaju ispod nivoa pre rata.

Istovremeno, iranski izvoz je skočio na preko 40 miliona barela nakon uklanjanja američke pomorske blokade. Međutim, Teheran je nastavio da insistira na pomorskoj administrativnoj kontroli nad moreuzom.

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