Čuvajte se, prazne novčanik munjevito - opasni skriveni troškovi putovanja

Upravo ti skriveni troškovi mogu značajno da utiču na budžet, pa je važno da ih unapred uzmete u obzir.

Jedan od najčešćih dodatnih izdataka jesu uslužne naknade u restoranima. U mnogim zemljama one su već uključene u račun, pa dodatni bakšiš nije obavezan. Međutim, putnici često iz neznanja ostavljaju i napojnicu, što povećava troškove obroka.

Posebnu pažnju treba obratiti na takozvane "resort fee" naknade koje naplaćuju pojedini hoteli i turistički kompleksi. Ove naknade pokrivaju korišćenje sadržaja poput bazena, teretane, interneta ili ležaljki, a često se naplaćuju tek po dolasku u hotel. Zbog toga se dešava da ukupna cena boravka bude viša od one prikazane tokom rezervacije, piše B92.

Još jedan često zanemaren trošak su naknade za plaćanje u inostranstvu. Banke i kartične kuće mogu obračunavati provizije za transakcije u stranoj valuti, kao i dodatne troškove konverzije. Zbog toga stručnjaci savetuju da se, kada je moguće, plaćanje vrši u lokalnoj valuti kako bi se izbegli nepovoljni kursevi i dodatne naknade.

Za putnike koji koriste automobil, značajan izdatak može predstavljati i parking. U popularnim turističkim destinacijama i većim gradovima hoteli često naplaćuju parking odvojeno od cene smeštaja, a iznosi mogu biti veoma visoki, posebno tokom letnje sezone.

Pored navedenog, putnici se mogu suočiti i sa drugim dodatnim troškovima, poput boravišnih taksi, naknada za prtljag u avio-saobraćaju, korišćenja interneta, iznajmljivanja ležaljki na plažama ili ulaznica za lokalne atrakcije.

Zbog svega toga, preporučuje se da se pre putovanja detaljno provere uslovi rezervacije i da se u planirani budžet uključi određena finansijska rezerva za nepredviđene troškove. Na taj način moguće je izbeći neprijatna iznenađenja i bezbrižnije uživati u odmoru.

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