"Ponosni smo na Srbiju zato što Srbija pronalazi ispravan put u vrlo komplikovanom svetu. To uopšte nije lako postići kad se svi deru na tebe i kad viču - ovo smeš, ovo ne smeš, moraš ovako, sad ste na pogrešnoj strani. Srbija je razumela osnovno - možda zbog svoje duge i kompleksne istorije u prevazilaženju raznih razlika, u povezivanju različitih imperija i kultura, da je istinska uloga Srbije danas upravo povezivanje", rekao je Saks na otvaranju prvog Horizons foruma u Sava centru.

Saks ističe da se svet nalazi u vrlo specifičnim okolnostima koje nalažu napuštanje fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije i ukazao da je ovo prilika za povezivanje Kine i Zapada.

"Parna mašina je nekada bila ogromna promena, a danas su to vetroturbine i električni automobili. Ovo je trenutak kada moramo iskoristiti povezanost Kine i zapada kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja", rekao je Saks.

On ističe da ulazimo u novu eru, a da je Srbija već na pravoj strani.

"Privlačili ste kineske investicije, niste dozvolili da vas uplaše američke sankcije Kini", naglasio je Saks.

Američki ekonomista ocenjuje da ulazimo u multipolarni svet u kojem Evropa ne gubi prosperitet već se on deli na globalne aktere.

"Hvala Bogu da se završila dominacija Zapada", primetio je on, piše Tanjug.

Saksu je u toku večeri uručena nagrada "Sustainability & Connectivity Award" kojom se odaje priznanje za izuzetno liderstvo u unapređenju održivog razvoja kroz prekograničnu povezanost.

Dvodnevni Horizons forum okupio je u Beogradu oko 500 učesnika i više od 20 stručnjaka iz oblasti ekonomije, tehnologije, energetike i veštačke inteligencije. Forum organizuju Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) i Privredna komora Srbije, s ciljem otvaranja dijaloga o ključnim globalnim ekonomskim i tehnološkim trendovima, kao i o održivom razvoju i geopolitičkim promenama.

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