Kompanija Opel pokrenula je opoziv više modela svojih vozila zbog bezbednosnih nedostataka koji mogu povećati rizik od saobraćajnih nezgoda i povreda vozača i putnika, objavljeno je na sistemu NEPRO.

Problem sa pumpom za hlađenje motora

Opoziv se odnosi na modele Opel Astra, Corsa, Combo i Vivaro proizvedene tokom 2025. i 2026. godine.

Prema obaveštenju, na pojedinim vozilima može doći do proklizavanja remenice pumpe za hlađenje motora, što može izazvati iznenadno gašenje motora tokom vožnje i povećati rizik od saobraćajnih nezgoda.

Obuhvaćeni su sledeći modeli:

Opel Astra L proizvedena od 4. decembra 2025. do 27. februara 2026. godine

Opel Combo proizveden od 15. oktobra 2025. do 18. februara 2026. godine

Opel Corsa proizvedena od 6. novembra 2025. do 8. februara 2026. godine

Opel Vivaro proizveden od 15. oktobra 2025. do 28. februara 2026. godine

Proizvođač je kao meru predvideo besplatnu zamenu pumpe za hlađenje motora.

Dodatni opoziv zbog vozačevog sedišta

Objavljen je i poseban opoziv za Opel Combo proizveden između 1. aprila 2024. i 6. maja 2025. godine.

Kod ovih vozila postoji mogućnost da je ugrađena neodgovarajuća armatura naslona vozačevog sedišta. U slučaju sudara otpozadi može doći do prekomernog pomeranja naslona, što povećava rizik od povreda i mogućeg izbacivanja vozača iz sedišta.

Predviđena mera podrazumeva proveru i, po potrebi, zamenu armature naslona sedišta.

Šta vlasnici treba da urade

Vlasnicima automobila obuhvaćenih opozivom preporučuje se da kontaktiraju najbliži ovlašćeni Opel servis kako bi proverili da li se njihovo vozilo nalazi na spisku i zakazali besplatnu kontrolu i otklanjanje kvara, piše Blic Biznis.

Opozivi se sprovode preventivno i svi radovi na vozilima obavljaju se bez naknade za vlasnike.

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