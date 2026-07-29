Kako navode iz nacionalne avio-kompanije, do incidenta je došlo 28. jula, kada je servisna oprema eksternog operatera zemaljskog opsluživanja došla u kontakt sa avionom Er Srbije dok je opsluživala drugu avio-kompaniju.



Zbog obima oštećenja i neophodnih tehničkih procedura, avion će biti van saobraćaja oko tri meseca, što bi tokom letnje sezone moglo da dovede do izmena reda letenja, zamene tipa aviona i drugih operativnih prilagođavanja.







Ono što je privuklo pažnju jeste činjenica da je, prema javno dostupnim informacijama, eksterni operater zemaljskog opsluživanja Sky Partner zadužen za opsluživanje letova kompanije Wizz Air na Aerodromu "Nikola Tesla".



Da li je ta okolnost samo slučajnost ili ima bilo kakve veze sa incidentom, za sada nije poznato.



Er Srbija naglasila je da je bezbednost putnika i posade apsolutni prioritet, kao i da su nadležni organi učestvovali u ispitivanju događaja i analizirali sve relevantne okolnosti.



Er Srbija se putnicima izvinila zbog mogućih neprijatnosti i poručila da će blagovremeno obaveštavati javnost o svim informacijama važnim za odvijanje saobraćaja, piše Alo.



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