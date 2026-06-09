Vučić je istakao da država danas zapošljava 553.000 ljudi više nego što je bilo 2010. godine. Dodao je da je ekonomija mnogo bolja i da prvi put imamo stabilan kurs.



Ističe da se može bolje raditi, i pomenuo je da se razmatra o skali i velikom paketu za najstarije.

Veliki paket za penzionere

- Ne može to da se zove "13. penzija", ali u uslovima kada imamo mogućnosti, a ova i sledeća godina su godine kada ćemo imati mogućnosti za to, zbog najavljene velike stope rasta, u tim uslovima mi razmišljamo o velikom paketu za penzionere. I o snižavanju cena lekova, između ostalog, ako to spustimo za 20, 30, 40 odsto, poboljšavamo status penzionera, i siguran sam da će svako sebi moći da priušti lek - kazao je Vučić u obraćanju na svečanom delu sednice skupštine PUPS-a, na kojoj je za predsednika stranke ponovo izabran Milan Krkobabić.



On veruje da će 27. ili 28, na skupu u Beogradu, objaviti najveći deo tog paketa.



- Nije tu reč da će neko dobiti hiljadu ili dve dinara, već je reč o značajno većim sumama novca, koje će poboljšati dugoročno životni standard naših penzionera - rekao je.



Novi paket mera biće predstavljen oko Vidovdana, što je najavio predsednik Vučić.



- Završavamo program predlog oko lekova, posle Tivta ćemo posle 5-6 dana izaći sa programom koji će mnogo da pomogne ljudima oko lekova, cena lekova, to je taj jedan sveobuhvatan paket, ne samo za penzionere već za sve najugroženije ljude u Srbiji. Da napravimo značajan paket bar za lekove koji regulišu pritisak, za srce i pritisak za ljude koji nemaju novac da plate taj lek, da uvek znaju da imaju taj lek, ono što im je od ključnog značaja da nam se ne događa da nam ljudi umiru zato što nemaju 2. 500 ili 3. 000 ili 4. 000 dinara da plate taj lek. Sa druge strane da znamo da ti lekovi mogu da ih koštaju manje ukoliko ih koriste. Nećemo ostaviti 1.663. 000 penzionera, već ćemo gledati da pomognemo i onima koji imaju socijalna primanja, njih 67.000 - rekao je Vučić, pišu Novosti.

Paket mera za najugroženije

Ovaj paket mera nije jedini koji će biti predstavljen, budući da je Vučić najavio i još jedan paket mera o kom će javnos biti detaljnije obaveštena u septembru.



- Takođe, ono što je veoma važno kada govorimo o tom paketu: očekujte u septembru mesecu, dakle najavljujem vam za koliko je to, tri meseca. Mi ćemo izaći sa jednim paketom, veoma značajnim za najugroženije stanovnike, ali ne samo najugroženije, već i deo šire populacije, gde ćemo pronaći načina kako da dodatno obezbedimo bolji životni standard. I verujem da će tim paketom mera svi ljudi u Srbiji biti izuzetno zadovoljni. I verujem da možemo to sebi da priuštimo - istakao je.



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