Ona je na Instagramu navela da je odlučeno i da se produži zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mesec dana, odnosno do kraja juna, precizirajući da se zabrana odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta, a produžena je kao još jedna od mera da bi se zaštitila snabdevenost našeg tržišta usled globalnog poremećaja i porasta cena nafte.

Uz to, kako je naglasila i akcize su smanjene za 25 odsto.

"Situacija na svetskom tržištu je sve složenija i izazovnija i nema naznaka koliko će još poremećaji trajati, što stvara velike pritiske na našu ekonomiju. Mere koje donosimo da zaštitimo naše gradjane nisu lake za državu, jer značajno umanjuju budžetske prihode i povećavaju rashode, ali smo spremno odgovorili na izazove i ponosna sam što uspešno štitimo naše građane i privredu od naglog skoka cena goriva već dva meseca", navela je Đedović Handanović.

Ministarka je podsetila i da su obavezne rezerve nafte i naftnih derivata povećane u prethodne čretiri godine sa 31 dana prosečne dnevne potrošnje na 55 danа, a da su od 2022. оbavezne rezerve evro dizela duplirane, dok su rezerve benzina povećane čak dva puta.

